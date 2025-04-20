الدوري الإيطالي ينتظر حدثا نادرا بسبب تساوي نقاط المتصدر

كتب - محمد القرش:

يقترب الدوري الإيطالي من حدثا نادرا، بعد تساوي نقاط إنتر ميلان ونابولي في صدارة جدول ترتيب الدوري قبل نهاية المنافسة بـ5 جولات.

وفي معظم دوريات العالم يتم اختيار صاحب اللقب حال تساوت النقاط، عن طريق المواجهات المباشرة أو فارق الأهداف.

ولكن في عام 2023، صادق صادق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على تعديلات بشأن تحديد بطل الدوري حال التعادل في النقاط بعد انتهاء المنافسات.

ويتم تحديد البطل في تلك الحالة، عن طريق مباراة فاصلة تقام في ملعب الفريق الذي يمتلك فارق أهداف أكثر، حيث يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بينما جاء نابولي وصيفا بنفس عدد النقاط.

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