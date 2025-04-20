كتب - يوسف محمد:

قاد النجم الإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد فريق ليفربول، لتحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره ليستر سيتي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

واقترب ليفربول من حصد لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الحالي، بعدما وصل إلى النقطة رقم 79 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 13 نقطة عن المركز الثاني فريق أرسنال برصيد 66 نقطة.

ويحتاج الريدز إلى ثلاث نقاط فقط، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يمكنه التتويج باللقب خلال مباراته أمام توتنهام يوم الأحد المقبل.

وبهدف أرنولد اليوم في مرمى ليستر سيتي رفع عدد أهدافه مع الريدز في مختلف البطولات، إلى الهدف رقم 23 في مختلف البطولات.

ويعد هدف أرنولد في مرمى ليستر سيتي اليوم هو الهدف الأول، الذي يتمكن النجم الإنجليزي من تسجيله بقدمه اليسرى مع الريدز.

وبشكل عام شارك صاحب ال 26 عاما في 350 مباراة مع ليفربول، في مختلف البطولات منذ تصعيده إلى الفريق الأول، تمكن خلالهم من تسجيل 23 هدفا وتقديم 90 تمريرة حاسمة.

ويذكر أن أرنولد اقترب من الرحيل عن فريق ليفربول بنهاية الموسم الحالي، في ظل انتهاء تعاقده مع الفريق الإنجليزي، مع وجود الكثير من التقارير التي تشير إلى اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

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