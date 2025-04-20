بعد الهزيمة من وولفرهامبتون.. آرسنال ينقذ مانشستر يونايتد من الهبوط

كتب- محمد عبدالهادي

تلقى مانشستر يونايتد خسارته الـ15 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سقوطه على ملعبه "أولد ترافورد" أمام وولفرهامبتون بنتيجة 0-1، ضمن منافسات الجولة 33 من البريميرليج.

وسجل بابلو سارابيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا خارج الديار.

وتُعد هذه الهزيمة رقم 15 لمانشستر يونايتد هذا الموسم، وهي أسوأ حصيلة هزائم يتعرض لها في موسم واحد منذ انطلاق حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم هزيمة يونايتد، فإن الفريق نجي من الهبوط وبات في وضع أمن في الجولات الخمس المتبقية، مستفيدًا من خسارة إيسويتش تاون أمام أرسنال، ما أبقى الفريق الصاعد حديثًا في المركز 18 برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز 14 برصيد 38 نقطة.

وبنفس الرصيد من النقاط (38)، ارتقى وولفرهامبتون إلى المركز الـ15، ليضمن هو الآخر رسميًا بقاءه في دوري الأضواء الموسم المقبل.