جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وحقق ليفربول الفوز على نظيره ليستر سيتي بنتيجة هدف دون مقابل، ليستمر في صدارة الدوري برصيد 79 نقطة بفارق 13 نقطة عن أرسنال ثاني ترتيب الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول - 79 نقطة

2- أرسنال - 66 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد - 59 نقطة

4- مانشستر سيتي - 58 نقطة

5- تشيلسي - 57 نقطة

6- نوتنجهام فورست - 57 نقطة

7- أستون فيلا - 57 نقطة

8- بورنموث - 49 نقطة

9- فولهام - 48 نقطة

10- برايتون - 48 نقطة

11- برينتفورد - 46 نقطة

12- كريستال بالاس - 44 نقطة

13- إيفرتون - 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد - 38 نقطة

15- وولفرهامبتون -38 نقطة

16- توتنهام - 37 نقطة

17- وست هام يونايتد - 36 نقطة

18- إبسويتش تاون - 21 نقطة

19- ليستر سيتي - 18 نقطة

20- ساوثهامبتون - 11 نقاط