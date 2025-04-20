حالتان.. ماذا يحتاج ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

اقترب ليفربول من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، بعد تخطي عقبة ليستر سيتي بهدف دون رد على ملعب كينج باور.

ورفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الدوري الممتاز، وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال.

ماذا يحتاج ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي؟

يحتاج ليفربول إلى ثلاث نقاط أخرى من أصل 15 نقطة متاحة في مبارياته الخمس المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان لقبه الـ20 عبر التاريخ، وهذا من شأنه أن يمنحهم 82 نقطة، بعيدًا عن أقرب منافسيهم أرسنال، لأنه حتى لو فاز الجانرز بمبارياته الخمس المتبقية، فإنهم يصلون إلى 81 نقطة.

ما هو أقرب موعد يمكن أن يفوز فيه ليفربول باللقب؟

يجب أن يخسر أرسنال أولاً مباراته المقبلة، أمام كريستال بالاس، يوم الأربعاء 23 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم إذا فاز ليفربول على توتنهام يوم الأحد المقبل، سوف يصل إلى 82 نقطة، بينما سيظل أرسنال عند 66 نقطة ولن يتمكن من إنهاء الموسم إلا بـ 78 نقطة كحد أقصى، مع أربع مباريات و12 نقطة متبقية.

ماذا لو لم يسخر أرسنال من كريستال بالاس؟

بافتراض فوز أرسنال على كريستال بالاس يوم الأربعاء، فإن هذا يعني أن حسم الدوري الإنجليزي سيتأجل حتى يوم الأحد المقبل في الجولة 34، حيث يلاقي ليفربول نظيره توتنهام.

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