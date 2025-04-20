كتب - يوسف محمد:

شارك النجم المصري محمد عبد المنعم بشكل أساسي في مباراة فريقه نيس اليوم أمام نظيره أنجيه، في بطولة الدوري الفرنسي.

وتمكن فريق نيس من تحقيق الفوز على حساب نظيره أنجيه، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في بطولة الدوري الفرنسي.

وحصل صاحب الـ26 عاما، خلال مباراة فريقه اليوم أمام أنجيه على تقييم يصل إلى 7.1.

أرقام محمد عبد المنعم أمام أنجيه

لعب: 90 دقيقة

منع تسديدات: 1

تدخلات صحيحة: 1

التحامات أرضية صحيحة 1 من أصل 5

التحامات هوائية صحيحة 2 من أصل 5

فقد الكرة: 4

لمس الكرة: 86

تمريرات صحيحة 71 من أصل 73

تمريرات طويلة 3 من أصل 4

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