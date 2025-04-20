مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

0 1
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

0 0
21:00

أتلتيك بلباو

الدوري الفرنسي

نيس

2 1
17:15

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

"لعب أساسيا".. ماذا قدم محمد عبد المنعم فى مباراة نيس أمام أنجيه اليوم؟

08:06 م الأحد 20 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (4)
  • عرض 15 صورة
    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (1)
  • عرض 15 صورة
    علي العابدي ومحمد عبد المنعم (3)
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنعم (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 15 صورة
    مروة عيد ومحمد عبد المنعم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

شارك النجم المصري محمد عبد المنعم بشكل أساسي في مباراة فريقه نيس اليوم أمام نظيره أنجيه، في بطولة الدوري الفرنسي.

وتمكن فريق نيس من تحقيق الفوز على حساب نظيره أنجيه، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في بطولة الدوري الفرنسي.

وحصل صاحب الـ26 عاما، خلال مباراة فريقه اليوم أمام أنجيه على تقييم يصل إلى 7.1.

أرقام محمد عبد المنعم أمام أنجيه

لعب: 90 دقيقة

منع تسديدات: 1

تدخلات صحيحة: 1

التحامات أرضية صحيحة 1 من أصل 5

التحامات هوائية صحيحة 2 من أصل 5

فقد الكرة: 4

لمس الكرة: 86

تمريرات صحيحة 71 من أصل 73

تمريرات طويلة 3 من أصل 4

أقرأ أيضًا:

"صلاح في المقدمة".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي

"الأهلي ليس الأعلى".. القيمة التسويقية للفرق المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد المنعم أنجيه ونيس الدوري الفرنسي فوز نيس على أنجيه أرقام محمد عبد المنعم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان