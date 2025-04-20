ماذا قدم مارسيل كولر مع الأهلي من البداية حتى الآن؟(إحصائيات)

كتب - محمد عبد السلام:

رغم النجاحات التي حققها السويسري مارسيل كولر منذ توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، والتي تُوّج خلالها بعدة ألقاب محلية وقارية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في أداء ونتائج الفريق، مما أثار العديد من التساؤلات حول قدرته على مواصلة نجاحاته، بالرغم من عدة صفقات جاءت إلى النادي الأهلي.

وبينما كان كولر معروفًا بانضباطه التكتيكي وصلابته الدفاعية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتزازًا في المنظومة، تمثّل في تلقي أهداف بسبب الأخطاء الدفاعية، وتراجع قدرة الفريق على العودة في المباريات، فهل بات مشروع كولر مع المارد الأحمر بحاجة إلى مراجعة أم أن التراجع مجرد كابوس مؤقت في مسيرة ناجحة.

إحصائيات مارسيل كولر مع النادي الأهلي

لعب: 158 مباراة

فاز: 108 مباريات

خسر: 18 مباراة

تعادل: 32 مباراة

سجل: 305 أهداف

استقبل: 122 هدفًا

أكبر فوز حققه كولر مع الأهلي كان بنتيجة 6-1 ضد شباب بلوزداد الجزائري

أكبر خسارة تلقاها الأهلي مع كولر كانت بنتيجة 5-2 أمام صن داونز

ألقاب النادي الأهلي مع كولر

2 دوري أبطال إفريقيا

2 دوري مصري

4 كأس السوبر المصري

2 كأس مصر

1 برونزية كأس العالم للأندية

1 كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ