كتب - نهى خورشيد

تحدث الإسباني ميكل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال عن الأزمات التي تواجه المدفعجية في المنافسات المختلفة التي يشارك بها.

وقال أرتيتا في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب لقاء الفريق اليوم:"الظروف الحالية تُحتم علينا إجراء تغييرات مستمرة في التشكيلة، سواء بسبب الإصابات أو ازدحام جدول المباريات، خصوصًا مع استمرار مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا".

كما تطرق للحديث عن إصابة بوكايو ساكا قائلاً: "الإصابة ليست خطيرة لكنها مؤلمة بعض الشيء".

وأشاد في الوقت نفسه بمرونة تروسارد، وقدرة مورينو على التكيف في مركز غير معتاد، إلى جانب جاهزية مارتينيلي الذي وصفه بـ"الحاد والخطير".

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بنادي آرسنال فوزاً على إيبسويتش تاون بنتيجة 4-0 خارج الديار، ليواصل المدفعجية احتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، رغم اتساق الفارق مع المتصدر ليفربول.