كتب - يوسف محمد:

اختتمت أمس السبت منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بإقامة مباراتين الأولى جمعت بين الأهلي وصن داونز، فيما كانت المواجهة الثانية بين فريقي بيراميدز وأورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراتي الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليكون الحسم في المباراتين من القاهرة.

وبالنظر إلى القيمة التسويقية لكل فرق نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فإننا نجد أن فريق صن داونز يعد الفريق الأعلى من حيث القيمة التسويقية بقيمة تبلغ 35.48 مليون يورو.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة أعلى الفرق من حيث القيمة التسويقية بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي بقية تسويقية تصل إلى 33.90 مليون يورو.

وكان المركز الثالث من نصيب فريق أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، الذي تبلغ القيمة التسويقية له 21.85 مليون يورو.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع والأخير، بين أندية نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من حيث القيمة التسويقية، بقيمة تسويقية تصل إلى 19.98 مليوني يورو.

وفي السياق ذاته، يعد نجم وسط النادي الأهلي هو أعلى لاعبي الفرق المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من حيث القيمة التسويقية بقيمة تسويقية تصل إلى 3.50 مليون يورو.

وتقام مباريات العودة للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، على أن تقام مباراة أورلاندو بايراتس وبيراميدز في اليوم ذاته، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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