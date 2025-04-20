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منتخب مصر للشباب يعسكر في العاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

06:14 م الأحد 20 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر للشباب يعسكر في العاصمة الإدارية
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر للشباب يعسكر في العاصمة الإدارية
  • عرض 4 صورة
    منتخب مصر للشباب يعسكر في العاصمة الإدارية
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كتب - نهى خورشيد

دخل منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه معسكراً مغلقاً في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن التحضيرات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو.

وشهد المعسكر أجواءً من التركيز والحماس، وسط إشادة من نبيه بالروح القتالية للاعبين، مع العمل على علاج بعض السلبيات قبل انطلاق البطولة.

وكان منتخب مصر للشباب تعادل مع الفريق الأول لكرة القدم بالجونة بنتيجة 1-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس السبت، ووقع على هدف الفراعنة محمد سمير في الدقيقة الثامنة.

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منتخب مصر للشباب العاصمة الإدارية كأس الأمم الأفريقية
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