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"لم يتم تقديم أي عرض".. كيفين دي بروين يكشف سبب اتخاذه قرار الرحيل عن مان سيتي

06:02 م الأحد 20 أبريل 2025
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    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
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    كيفين دي بروين وهالاند
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    دي بروين ومحمد صلاح
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    دي بروين ومحمد صلاح
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    كيفين دي بروين وفابينيو من مباراة سابقة لليفربول ومانشستر سيتي
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    كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    دي بروين
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    دي بروين
  • عرض 17 صورة
    كيفن دي بروين وهالاند
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    كيفن دي بروين ورودريجو
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    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين
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    دي بروين يتسلم جائزة مانشستر سيتي كأفضل نادٍ في العالم
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    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    سون هيونج مين وكيفن دي بروين
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كتب - يوسف محمد:

أكد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أنه لم يتلق أي عرض بشأن تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وقال دي بروين في تصريحات، عبر شبكة "BBC" البريطانية: "لم يتم تقديم أي عرض لي من قبل مان سيتي لتجديد تعاقدي مع الفريق، فوجئت قليلا بهذا الأمر ولكن لا بد أن أتقبل الوضع".

وأضاف: "مازلت أعتقد أنني لدي القدرة على الاستمرار في الملاعب لفترة أطول، بالتأكيد لم أعد بنفس المستوى الذي كنت عليه من قبل ولكنني أثق أنه مازال لدي الكثير لأقدمه".

وتابع: "لا يمكنني قول أنني سأعتزل، خاصة وأنني أحب لعب كرة القدم بشكل كبير ولدي رغبة قوية بالاستمرار في الملاعب".

وكان دي بروين أعلن في وقت سابق، رحيله عن فريق مان سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وشارك دي بروين خلال الموسم الحالي رفقة فريق مانشستر سيتي، في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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كيفين دي بروين مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي كيفين دي بروين لاعب مان سيتي
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