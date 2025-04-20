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سام مرسي ينفعل على لاعب أرسنال في الدوري الإنجليزي

04:55 م الأحد 20 أبريل 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

شهدت مباراة إيبسويتش تاو ونظيره أرسنال مشادة بين القائد المصري للأول سام مرسي ولاعب الخصم ميكل ميرينو.

وجاءت المشادة الكلامية على إثر مخالفة ارتكبها ميرينو ضد سام مرسي على حدود منطقة جزاء مرمى إيبسويتش تاون بالدقيقة 50 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وتشيرالنتيجة حتى الواقعة لتقدم نادي أرسنال بهدفين نظيفين.

وحال إنتهاء المباراة بخسارة إيبسويتش تاون سيتوقف رصيده عند النقطة 21 في المركز 18

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سام مرسي أرسنال الدوري الإنجليزي مباراة إيبسويتش تاو
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