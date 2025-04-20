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بعد غيابه لأسابيع.. كيف يستفيد محمد صلاح من إصابة ليفاندوفسكي؟

04:43 م الأحد 20 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

أصبح النجم المصري محمد صلاح على أعتاب الابتعاد عن أقرب ملاحقيه في سباق جائزة "الحذاء الذهبي الأوروبي"، مستفيدًا من غياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بسبب الإصابة.

ويتصدر محمد صلاح الترتيب حتى الآن برصيد 27 هدفًا في جميع المسابقات، محققًا 54 نقطة، يليه فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة الذي سجل 34 هدفًا (51 نقطة)، بينما يحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث بـ25 هدفًا و50 نقطة.

وتعتمد الجائزة على نظام النقاط، حيث يحصل اللاعبون في الدوريات الخمسة الكبرى على نقطتين عن كل هدف، مقابل 1.5 نقطة للاعبي الدوريات الأخرى.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ليفاندوفسكي تعرض لإصابة في لقاء برشلونة أمام سيلتا فيجو، والذي انتهى بفوز البارسا 4-3، وسيغيب عن مباراتي مايوركا وبلد الوليد في الليجا، على أن يكون جاهزًا لموقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 11 مايو المقبل.

ويبحث صلاح عن العودة لهز الشباك في الدوري الإنجليزي، بعدما فشل في التسجيل خلال آخر ثلاث مباريات ضد إيفرتون وفولهام ووست هام، ويخوض اليوم مواجهة قوية أمام ليستر سيتي على ملعب "كينج باور" ضمن الجولة الـ33 من البريميرليج.

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محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي روبرت ليفاندوفسكي برشلونة
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