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في بيان رسمي.. برشلونة يعلن إصابة مهاجمه ليفاندوفسكى

03:23 م الأحد 20 أبريل 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأفاد النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة ليفاندوفسكي في الفخذ الأيسر، مشيرًا إلى أن مدة غيابه ستعتمد على سرعة تعافيه.

ورغم عدم تحديد النادي لفترة الغياب بشكل رسمي، فإن تقارير صحفية إسبانية رجحت غياب اللاعب عن نهائي كأس الملك، كما أن لحاقه بمواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لا يزال غير مؤكد.

وكان ليفاندوفسكي قد تعرض للإصابة خلال المباراة المثيرة التي فاز بها برشلونة على سيلتا فيجو بنتيجة 4-3، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني، في لقاء شهد الكثير من الإثارة وترك الإصابة بظلالها على فرحة الفريق بالفوز.

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نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
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