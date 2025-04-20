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محمد عبدالمنعم يعود لقائمة نيس بالدوري الفرنسي

02:18 م الأحد 20 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس
  • عرض 8 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس
  • عرض 8 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 8 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس
  • عرض 8 صورة
    محمد عبد عبد المنعم أثناء تقديمه لاعباً في نيس
  • عرض 8 صورة
    محمد عبد المنعم يحتفل مع لاعبي نيس
  • عرض 8 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي الجديد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد المدافع المصري الدولي المحترف بصفوف نيس الفرنسي محمد عبدالمنعم مرة أخرى للتواجد بقائمة الفريق في مباراة بالدوري.

ويستضيف فريق نيس عند 05:15 عصر اليوم الأحد نظيره أنديه ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وكان عبد المنعم قد غاب عن قائمة فريق نيس خلال الجولة الماضية أمام ستراسبورج بالمباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل فريق نيس قبل المباراة المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن ليل صاحب المركز السادس.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق أنجيه المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن نانت صاحب المركز 13 الذي يضم بصفوفه مصطفى محمد.

وشارك محمد عبدالمنعم بقميص نيس خلال الموسم الجاري بـ 16 مباراة حصل خلالها على 3 بطاقات صفراوات.

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محمد عبدالمنعم نيس الدوري الفرنسي نيس ضد أنجيه
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