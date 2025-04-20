محمد عبدالمنعم يعود لقائمة نيس بالدوري الفرنسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد المدافع المصري الدولي المحترف بصفوف نيس الفرنسي محمد عبدالمنعم مرة أخرى للتواجد بقائمة الفريق في مباراة بالدوري.

ويستضيف فريق نيس عند 05:15 عصر اليوم الأحد نظيره أنديه ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وكان عبد المنعم قد غاب عن قائمة فريق نيس خلال الجولة الماضية أمام ستراسبورج بالمباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل فريق نيس قبل المباراة المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن ليل صاحب المركز السادس.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق أنجيه المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن نانت صاحب المركز 13 الذي يضم بصفوفه مصطفى محمد.

وشارك محمد عبدالمنعم بقميص نيس خلال الموسم الجاري بـ 16 مباراة حصل خلالها على 3 بطاقات صفراوات.

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