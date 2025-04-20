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"منافس الأهلي بمونديال الأندية".. إنتر ميامي يفوز على كولومبوس في مباراة تاريخية

01:31 م الأحد 20 أبريل 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

فاز إنتر ميامي على نظيره كولومبوس كرو اليوم الأحد بصعوبة كبيرة في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 9 من بطولة الدوري الأمريكي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز إنتر ميامي على نظيره كولومبوس كرو بهدف دون رد فعل.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يحتل كولومبوس المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

ويذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خاض مع إنتر ميامي المباراة رقم 50 في جميع البطولات.

وتعد المباراة تاريخية إذ شهدت أعلى حضور جماهيري في تاريخ كولومبوس باعتباره صاحب الأرض إذ وصل عدد الحضور إلى 60,614.

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إنتر ميامي كولومبوس كرو
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