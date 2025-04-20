صلاح أساسياً.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:



استقر أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليستر سيتي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.



ويواجه ليفربول نظيره ليستر سيتي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.



وتقام المباراة في تمام الساعة 5:30 على ملعب "كينج باور".



ونعرض لكم في السطور التالية التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي:



ـ حراسة المرمي : أليسون بيكر

خط الدفاع: روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، كونور برادلي



ـخط الوسط الدفاعي: ريان جرافنبرخ وأليكسيس ماك أليستر



خط الوسط الهجومي: لويس دياز، دومينيك سوبوسلاي، محمد صلاح.



خط الهجوم: ديوجو جوتا



ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول برصيد 76 نقطة بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر برصيد 18 نقطة.