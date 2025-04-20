رغم تجديد عقده.. وزير الرياضة السعودي يتحدث عن مفاوضات محمد صلاح



كتب- محمد عبدالهادي:

أكّد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، أن ارتباط اسم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالانتقال إلى دوري روشن لم يكن وليد اللحظة، بل ظل حاضرًا منذ فترة، رغم عدم وجود مفاوضات رسمية.

وكان صلاح (32 عامًا) قد حسم الجدل مؤخرًا بتجديد عقده مع ليفربول لمدة عامين، رغم التقارير التي أشارت إلى اهتمام كبير من أندية الدوري السعودي، وعلى رأسها الهلال، الذي كان يطمح لضمه للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وفي تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN"، شدد الفيصل على أن صلاح لا يزال يحظى باهتمام كبير داخل الأوساط الرياضية السعودية، لكنه أوضح أن استراتيجية الدوري ترتكز حاليًا على استقطاب لاعبين في مراحل عمرية أصغر.

وقال وزير الرياضة: "محمد صلاح نجم عالمي، وأيقونة عربية ومسلمة، ويتماشى مع هوية دوري روشن. قراره بالبقاء مع ليفربول كان شخصيًا، لكن مجرد ارتباط اسمه بالدوري السعودي أمر إيجابي ومحل تقدير".