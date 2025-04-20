موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه تشيلسي نظيره فولهام اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة تشيلسي وفولهام

وتقام المباراة في تمام الساعة 3 عصراً على ملعب "كرافن كوتيج".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويذكر أن تشيلسي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة بينما يحتل فولهام المركز التاسع برصيد 48 نقطة.