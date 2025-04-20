مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
15:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
15:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

أتلتيك بلباو

الدوري الفرنسي

نيس

- -
17:15

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

12:20 م الأحد 20 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة تشيلسي وفولهام (2)
  • عرض 5 صورة
    مباراة تشيلسي وفولهام (3)
  • عرض 5 صورة
    مباراة تشيلسي وفولهام (1)_2
  • عرض 5 صورة
    مباراة تشيلسي وفولهام (1)_1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه تشيلسي نظيره فولهام اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة تشيلسي وفولهام

وتقام المباراة في تمام الساعة 3 عصراً على ملعب "كرافن كوتيج".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويذكر أن تشيلسي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة بينما يحتل فولهام المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة تشيلسي وفولهام الدوري الإنجليزي تشيلسي فولهام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا