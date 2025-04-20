في حال حسمه الليلة.. هل يحقق ليفربول أسرع تتويج بالدوري؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية الجولة 33 من البريميرليج، والتي قد تشهد تتويج ليفربول رسميًا باللقب الـ20 إذا جاءت النتائج لصالحه، وتعثّر منافسه المباشر أرسنال.

ويحل ليفربول اليوم الأحد، ضيفًا على ليستر سيتي في ملعب "كينج باور"، بينما يلتقي أرسنال في وقت سابق من اليوم ذاته مع إبسويتش تاون على ملعب "بورتمان رود".

و يتصدر ليفربول جدول الترتيب بـ76 نقطة، متفوقًا بـ13 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ومع تبقي 6 جولات على النهاية، فإن فوز "الريدز" وخسارة "الجانرز" سيجعلان الفارق 16 نقطة، وهو ما يعني حسم اللقب رسميًا قبل 5 جولات.

هل يكرر ليفربول إنجازًا تاريخيًا؟

سبق لليفربول أن حسم لقب موسم 2019-2020 قبل 7 جولات من النهاية، وهو أسرع تتويج في تاريخ البريميرليج، وإذا تحقق اللقب اليوم الأحد، فسيكون التتويج قبل 5 جولات، وهو ما حققه سابقًا مانشستر يونايتد (2000-2001) ومانشستر سيتي (2017-2018).

من سبق أن توج قبل نهاية الموسم بعدة جولات؟

مانشستر يونايتد فاز باللقب قبل 4 جولات مرتين (2001 و2013)، وأرسنال حقق الأمر ذاته في موسم 2003-2004، مما يجعل تتويج ليفربول المنتظر ضمن أسرع الألقاب أيضًا.

ماذا يعني اللقب رقم 20 لليفربول؟

إذا تُوج ليفربول بالدوري هذا الموسم، فسيصل إلى اللقب رقم 20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي.