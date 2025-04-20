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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقناة الناقلة

10:59 ص الأحد 20 أبريل 2025

مباراة ليفربول وليستر سيتي

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يستعد ليفربول لخوض مواجهة جديدة في هذا الموسم بدوري إنجلترا، حيث سيحل ضيفًا على ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 33.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقناة الناقلة
من المقرر أن ينطلق لقاء ليفربول وليستر سيتي مساء اليوم الأحد عند الخامسة والنصف مساءً، على أن تُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 1HD.

يأتي ذلك في وقت يتصدر فيه ليفربول جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يقف ليستر سيتي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعد تحقيقه 18 نقطة.

وقد سبق أن جمع الفريقان في مباراة الدور الأول لهذا الموسم، حيث حقق ليفربول فوزًا بنتيجة 3-1 على ملعب أنفيلد رود.

وللحصول على البطولة، يعتمد ليفربول على حصد الثلاث نقاط من هذه المواجهة، إلى جانب ضرورة تكبد أرسنال لهزيمة أمام إبسويتش تاون، الذي يحتل المركز 18 حاليًا.

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