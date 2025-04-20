كتب - يوسف محمد:

اختتمت أمس السبت الموافق 19 أبريل الجاري، جولة الذهاب لمباريات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراتي ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأولى بين الأهلي وصن داونز والمباراة الثانية بين أورلاندو بايراتس وبيراميدز.

وتأمل كل الجماهير المصرية، في وصول ممثلي الكرة المصرية الأهلي وبيراميدز إلى المباراة النهائية، لمتابعة نهائي أفريقي بصبغة مصرية.

وحال تمكن الأهلي وبيراميدز من الصعود إلى نهائي دوري الأبطال في النسخة الحالية من البطولة، ستكون المرة الثانية التي يلتقي فيها فريقين من مصر في نهائي البطولة، بعد نهائي عام 2020 الذي جمع بين الأهلي والزمالك وانتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية في دوري الأبطال

وفي حال نجح الأهلي وبيراميدز في الصعود إلى النهائي، ستكون هذه هي المواجهة رقم 12 التي تجمع بين فريقين مصريين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق أن تقابلت الفرق المصرية في 11 مباراة سابقة بالبطولة.

وكان لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، النصيب الأكبر في المواجهات معا ببطولة دوري الأبطال، حيث تقابلا معا في 9 لقاءات من قبل، تمكن خلالهم المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 6 مباريات وحضر التعادل في 3 لقاءات.

وكانت هناك مواجهة مصرية آخرى في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حينما واجه النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي في دور المجموعات للبطولة عام 2010، تمكن الأهلي من الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق الدراويش الفوز في مباراة العودة بالإسماعيلية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ويذكر أن آخر مواجهة جمعت بين فريقين مصريين، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كانت مباراة نهائي القرن عام 2020، بين الأهلي والزمالك، التي استضافها ستاد القاهرة الدولي وانتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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