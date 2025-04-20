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"الحفاظ على نظافة الشباك".. الأهلي يسجل العديد من الأرقام القياسية بعد التعادل مع صن داونز

04:38 ص الأحد 20 أبريل 2025
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سيطر التعادل السلبي أمس السبت على نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح المارد الأحمر، للمرة الأولى في الحفاظ على نظافة شباكه في مواجهة صن داونز خارج مصر، حيث تلقت شباك المارد الأحمر أهدافا في كل المواجهات التي جمعت بينهما في جنوب أفريقيا.

وتمكن المارد الأحمر، في الحفاظ على سجله خالي من الهزائم في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمباراة رقم 11 على التوالي، حيث كانت آخر هزيمة تعرض لها المارد الأحمر في نصف النهائي، أمام فريق وفاق سطيف الجزائري، في عام 2018 والتي انتهت لصالح الفريق الجزائري بهدفين مقابل هدف.

وتعد هذه المرة السادسة على التوالي، التي لا يتلقى فيها المارد الأحمر الهزيمة خارج ملعبه في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن خلال أخر 5 مباريات في نصف النهائي، من تحقيق الفوز في مباراتين وحضر التعادل في مباراتين.

ويذكر أن مباراة العودة بين النادي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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