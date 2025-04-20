أقيمت أمس السبت الموافق 19 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي.

كما شهدت مباريات أمس السبت، إقامة مباراتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأولى جمعت بين الأهلي وبيراميدز والمباراة الثانية جمعت بين بيراميدز وأورلاندو بايراتس.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا أمس كالتالي

الأهلي ضد صن داونز (0-0)

بيراميدز ضد أورلاندو بايراتس (0-0)

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

وست هام يتعادل مع ساوثهامبتون (1-1)

مانشستر سيتي يفوز على إيفرتون (2-0)

كريستال بالاس يتعادل مع بورنموث (0-0)

برينتفورد يفوز على برايتون (4-2)

أستون فيلا يفوز على نيوكاسل (4-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

رايو فايكانو يتعادل مع فالنسيا (1-1)

برشلونة يفوز على سيلتا فيجو (4-3)

ريال مايوركا يفوز على ليجانس (0-0)

لاس بالماس يفوز على أتليتكو مدريد (0-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

كومو يفوز على ليتشي (3-0)

نابولي يفوز على مونزا (1-0)

روما يفوز على هيلاس فيرونا (1-0)

نتائج مباريات الدوري الألماني أمس

فيردر بريمن يفوز على بوخوم (1-0)

لايبزج يتعادل مع كيل (1-1)

ماينز يتعادل مع فولفسبورج (2-2)

بايرن ميونخ يفوز على هايدنهايم (4-0)

فرايبورج يفوز على هوفنهايم (3-2)

يونيون برلين يتعادل مع شتوتجارت (4-4)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي أمس

باريس سان جيرمان يفوز على لوهافر (2-1)

موناكو يتعادل مع ستراسبورج (0-0)

مارسيليا يفوز على مونبلييه (5-1)

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

الرائد يفوز على العروبة (4-0)

الوحدة يفوز على التعاون (2-0)