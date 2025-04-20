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نجم الأهلي السابق لمصراوي: كولر تفوق على نفسه أمام صن داونز.. ونستحق ركلة جزاء في اللقاء

12:29 ص الأحد 20 أبريل 2025
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    محمود أبو الدهب لاعب الأهلي السابق
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    محمود أبو الدهب، لاعب النادي الأهلي السابق
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    محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

علق محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أداء الفريق في مباراة أمس أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "أداء لاعبي الأهلي اليوم أمام صن داونز كان مميز للغاية، جميع اللاعبين كانوا على درجة عالية من التركيز وكذلك مارسيل كولر".

وأضاف: "كولر نجح في تحقيق هدفه من المباراة وهو الخروج بشباك نظيفة، الأهلي كان الأفضل والأخطر طوال اللقاء وكنا نستحق ركلة جزاء لم تحتسب".

وتابع: "كولر تفوق على نفسه في مباراة اليوم، وأدار اللقاء بشكل جيد سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية ويؤخذ عليه فقط التأخر في إجراء التبديلات".

وأكمل: "كنت أفضل البدء بأشرف بن شرقي في اللقاء، لعمل زيادة هجومية بشكل أكبر خاصة وأنه يتمتع بجودة فنية عالية، تمكنه من تغيير نتيجة المباراة".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "يجب على لاعبي الأهلي الحرص في مباراة العودة، لأن نتيجة التعادل السلبي خادعة بشكل كبير، ولابد من التفكير على التسجيل مبكرا في مباراة العودة بالقاهرة".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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