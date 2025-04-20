إلغاء هدفين وتفوق وتعادل.. بيراميدز على خطى الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

كتب - محمد القرش:

تعادل بيراميدز مع نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي سلبيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما فعل النادي الأهلي مع منافسه صن داونز في نفس اليوم والدور والبطولة.

وتفوق الثنائي المصري، الأهلي وبيراميدز، على صن داونز وأورلاندو في أغلب دقائق المباراة بشكل ملحوظ على الأراضي الجنوب إفريقية.

كما ألغى حكم المباراة هدفين لبيراميدز في لقاء أورلاندو، كما حدث مع الأهلي في مواجهة صن داونز بداعي التسلل.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره صن داونز يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، يواجه بيراميدز منافسه أورلاندو بايرتس يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

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