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من الثانية إلى العام.. كم يتقاضى محمد صلاح مع ليفربول؟

05:00 ص الأحد 20 أبريل 2025
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    تجديد عقد محمد صلاح
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    محمد صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول (1)
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كتب - محمد القرش:

جدد النجم المصري، محمد صلاح، عقده مع ليفربول لمدة عامين وحتى 2027، ليكمل رحلة الإنجازات والأرقام التاريخية مع الريدز.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإسبانية، فإن صلاح سيتقاضى ما يقارب من 41.600.000 مليون جنيه إسترليني خلال العامين المقبلين.

كم يتقاضى محمد صلاح مع ليفربول؟

الثانية: 0.66 جنيه الإسترليني

الدقيقة: 39.68 جنيه الإسترليني

الساعة: 2.381 ألف جنيه الإسترليني

المباراة: 3.571 ألف جنيه الإسترليني

اليوم: 57.142 ألف جنيه الإسترليني

الأسبوع: 400.000 ألف جنيه الإسترليني

الشهر: 1.733.333 مليون جنيه الإسترليني

السنة: 20.800.000 مليون جنيه الإسترليني

وفي سياق متصل، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يعتلي صلاح جدول الهدافين برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن إيرلينج هالاند الوصيف.

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