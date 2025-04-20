"يحتاج مساعدة مصرية".. هل يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي اليوم؟

كتبت-هند عواد:

يمكن أن يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، مبكرا وقبل 5 جولات من نهاية المسابقة، خلال مباراة ليستر سيتي، المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم، في الجولة 33 من البريميرليج.

هبوط محتمل و اقتراب ليفربول من اللقب

تلوح في الأفق احتمالية عودة ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتاج الثعالب إلى الفوز على ليفربول لتجنب الهبوط في الجولة 33.

ومن جانبه، يقترب ليفرول من لقبهم العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا خسر أرسنال من إبسويتش تاون في المباراة التي تقام في الثالثة عصر اليوم، فسيتوج فريق آرني سلوت باللقب في حالة الفوز على ليستر سيتي.

وستكون هذه هي المرة السادسة فقط التي يفوز فيها فريق بلقب الدوري الممتاز قبل خمس مباريات من النهاية، وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك عندما فاز ليفربول باللقب قبل سبع مباريات من النهاية في موسم 2019-20، وهو رقم قياسي في المسابقة .

هل يكون تتويج ليفربول باللقب بمساعدة مصرية؟

يحل أرسنال ضيفا على إبسويتش تاون، في الثالثة عصر اليوم، ويقود الأخير المصري سام مصري، وفي حالة قيادة فريقه للفوز على الجانرز، سيساعد في تتويج محمد صلاح باللقب مبكرا.

وفي حالة فوز أرسنال، سيتم تأجيل حسم اللقب إلى الجولة المقبلة، عندما يواجه ليفربول توتنهام، إلا أن هذا يعني خوض الريدز مباراة أرسنال وهم أبطال الدوري الإنجليزي، مما يعني أننا سنرى ممرا شرفيا لصلاح ورفاقه.

أرقام من مباراة ليفربول وليستر سيتي

خسر ليستر سيتي آخر ثماني مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تسجيل أي هدف، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة، إذ أن هناك ستة فرق فقط خسرت تسع مباريات متتالية على أرضها، وآخرها ساوثهامبتون بين نوفمبر ومارس من هذا الموسم.

وأنهى ليستر سلسلة هزائمه الممتدة لثماني مباريات متتالية، وسلسلة عدم تسجيله أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله 2-2 مع برايتون في الجولة الماضية، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها ليستر، أو يتجنب الهزيمة، منذ 26 يناير، عندما فاز على توتنهام 2-1.

ويسعى ليستر لتجنب رقما سلبيا، بأن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفشل في تسجيل أي هدف في تسع مباريات متتالية على أرضه.

وفي تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لم يحقق هذا الإنجاز غير المرغوب فيه سوى مانسفيلد تاون (تسعة في الدرجة الثالثة بين أغسطس وديسمبر 1971) وولفرهامبتون (عشرة في الدرجة الثانية بين ديسمبر 1984 وأبريل 1985).

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