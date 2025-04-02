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فوز برشلونة والسيتي.. نتائج مباريات اليوم الأربعاء 2 أبريل

11:56 م الأربعاء 02 أبريل 2025

تأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا

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كتب - نهى خورشيد:

انتهت قبل قليل مباريات ومواجهات اليوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، والتي شهدت ندية وأحداث مثيرة في عدد من اللقاءات القارية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز نتائج اليوم الأربعاء بمختلف المسابقات:

نتائج مباريات الكونفدرالية الأفريقية

ستيلينبوش الجنوب أفريقي 0-0 الزمالك

المصري 2 ـ 0 سيمبا التنزاني

الرياضي القسنطينى 1 - 1 اتحاد العاصمة

أسيك أبيدجان 0 - 1 نهضة بركان

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون 0-3 أستون فيلا

نيوكاسل يونايتد 2-1 برينتفورد

مانشستر سيتي (عمر مرموش) 2-0 ليستر سيتي

بورنموث 1-2 إيبسويتش (سام مرسي)

ساوثهامبتون 1-1 كريستال بالاس

ليفربول (محمد صلاح) 1-0 إيفرتون

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد 0-1 برشلونة

نتائج مباريات كأس فرنسا

كاين 1-2 ريمس

نتائج مباريات كأس ألمانيا

شتوتجارت 1-0 لايبزيج

نتائج مباريات كأس إيطاليا

ميلان 1-1 إنتر ميلان

نتائج مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

القادسية 1-0 الرائد

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نتائج مباريات الكونفدرالية الأفريقية نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الزمالك نتائج مباريات اليوم
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