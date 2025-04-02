فوز برشلونة والسيتي.. نتائج مباريات اليوم الأربعاء 2 أبريل
كتب - نهى خورشيد:
انتهت قبل قليل مباريات ومواجهات اليوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، والتي شهدت ندية وأحداث مثيرة في عدد من اللقاءات القارية.
ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز نتائج اليوم الأربعاء بمختلف المسابقات:
نتائج مباريات الكونفدرالية الأفريقية
ستيلينبوش الجنوب أفريقي 0-0 الزمالك
المصري 2 ـ 0 سيمبا التنزاني
الرياضي القسنطينى 1 - 1 اتحاد العاصمة
أسيك أبيدجان 0 - 1 نهضة بركان
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
برايتون 0-3 أستون فيلا
نيوكاسل يونايتد 2-1 برينتفورد
مانشستر سيتي (عمر مرموش) 2-0 ليستر سيتي
بورنموث 1-2 إيبسويتش (سام مرسي)
ساوثهامبتون 1-1 كريستال بالاس
ليفربول (محمد صلاح) 1-0 إيفرتون
نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد 0-1 برشلونة
نتائج مباريات كأس فرنسا
كاين 1-2 ريمس
نتائج مباريات كأس ألمانيا
شتوتجارت 1-0 لايبزيج
نتائج مباريات كأس إيطاليا
ميلان 1-1 إنتر ميلان
نتائج مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
القادسية 1-0 الرائد
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