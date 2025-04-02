برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيكو مدريد

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الدوري نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأهل البارسا للمباراة النهائية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في مباراة الإياب اليوم، والتعادل 4-4 في لقاء الذهاب.

وسجل هدف فوز برشلونة على الأتليتي، فيران توريس بعد تمريرة رائعة مع لامين يامال في الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الأول.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتقام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة، يوم السبت الموافق 26 من شهر أبريل الجاري على ملعب "لا كارتوخا".

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