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نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

10:44 م الأربعاء 02 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد ليستر

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 30 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره ليستر بهدفي جريليش ومرموش، بينما تخطى نيوكاسل يونايتد عقبة برينتفورد بثنائية مقابل هدف على ملعب سانت جيمس بارك.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد ليستر - (2-0)

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - (2-1)

إبسويتش تاون ضد بورنموث - (2-1)

كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون - (1-1)

أستون فيلا ضد برايتون - (3-0)

ليفربول ضد إيفرتون - (1-0)

وتختتم مواجهات الجولة 30 من البريميرليج غدا الخميس، بمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبر.

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