صلاح يتصدر.. مرموش يدخل سباق الحذاء الذهبي الأوروبي
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كتب - محمد القرش:
دخل المحترف المصري، عمر مرموش، قائمة المتسابقين على الحذاء الذهبي الأوروبي (الأكثر تسجيلا في الدوريات الـ5 الكبرى) لموسم 2024/25 الجاري.
وسجل مرموش هدف في فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي في الجولة 30 من الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا مع فرانكفورت ومانشستر سيتي.
ترتيب سباق الحذاء الذهبي
1- محمد صلاح (ليفربول) - 27 هدفا
2- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا
3- جيوكيرس (سبورتينج لشبونة) - 30 هدفا
4- هاري كين (بايرن ميونخ) - 22 هدفا
5- كيليان مبابي (ريال مدريد) - 22 هدفا
6- ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 22 هدفا
7- عثمان ديمبيلي (باريس) - 21 هدفا
8- هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا
9- ميكا بيريث (موناكو وشتورم جراتس) - 23 هدفا
10- عمر مرموش (فرانكفورت ومانشستر سيتي) - 20 هدفا
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