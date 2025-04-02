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صلاح يتصدر.. مرموش يدخل سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

10:15 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

دخل المحترف المصري، عمر مرموش، قائمة المتسابقين على الحذاء الذهبي الأوروبي (الأكثر تسجيلا في الدوريات الـ5 الكبرى) لموسم 2024/25 الجاري.

وسجل مرموش هدف في فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي في الجولة 30 من الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا مع فرانكفورت ومانشستر سيتي.

ترتيب سباق الحذاء الذهبي

1- محمد صلاح (ليفربول) - 27 هدفا

2- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا

3- جيوكيرس (سبورتينج لشبونة) - 30 هدفا

4- هاري كين (بايرن ميونخ) - 22 هدفا

5- كيليان مبابي (ريال مدريد) - 22 هدفا

6- ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 22 هدفا

7- عثمان ديمبيلي (باريس) - 21 هدفا

8- هالاند (مانشستر سيتي) - 21 هدفا

9- ميكا بيريث (موناكو وشتورم جراتس) - 23 هدفا

10- عمر مرموش (فرانكفورت ومانشستر سيتي) - 20 هدفا

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محمد صلاح وعمر مرموش صلاح مرموش عمر مرموش محمد صلاح ترتيب سباق الحذاء الذهبي هالاند
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