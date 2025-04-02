المصري يهزم سيمبا ويضع قدماً في نصف نهائي الكونفدرالية

كتب - نهى خورشيد

نجح الفريق الكروي بنادي المصري البورسعيدي في تحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

افتتح عبد الرحيم دغموم التسجيل مبكراً للفريق البورسعيدي في الدقيقة 16 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم أضاف النجم النيجيري جون إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد مراجعة تقنية الفيديو.

بهذا الفوز، وضع المصري قدمًا في نصف النهائي، قبل مواجهة الإياب والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب بنيامين مكابا في تنزانيا، في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وفي حال صعود الفريق البورسعيدي، سيواجه الفائز من مواجهة الزمالك وستيلينبوش في نصف النهائي.