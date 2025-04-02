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تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

08:35 م الأربعاء 02 أبريل 2025

برشلونة ضد اتلتيكو مدريد (2)

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كتب - محمد القرش:

أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، هانز فليك، التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهد التشكيل تواجد فيران توريس ولامين يامال ورافينيا في خط هجوم البارسا ضد الأتليتي.

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - باو كوبارسي - مارتينيز - أليكس بالدي.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب استاد سيفيتاس ميتروبوليتانو.

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