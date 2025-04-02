"بعد أنباء تجديده".. صلاح يقود تشكيل ليفربول الليلة أمام إيفرتون بالبريمرليج

كتب - نهى خورشيد

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول التشكيلة الأساسية للريدز التي سيخوض بها مواجهة إيفرتون الليلة، في ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره إيفرتون على ملعب “أنفيلد”، في مباراة مرتقبة يسعى فيها “الريدز” لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

وجاء التشكيل الأساسي لليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، رايان جرافينبيرش، كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، لويس دياز

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

ياروس، إندو، نونيز، كيزا، جاكبو، إليوت، تسيميكاس، ماكونيل، كوانساه.

وكانت الساعات الماضية شهدت تداول عدد كبير من الأنباء التي تفيد، بتجديد محمد صلاح عقده مع ليفربول بعد انتشار جلسة تصوير له بقميص الريدز.