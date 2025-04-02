"بالشماريخ والهتافات".. جماهير الزمالك تشعل الأجواء مع اللاعبين بعد التعادل مع ستيلينبوش

كتب - نهى خورشيد

أشعلت جماهير نادي الزمالك الأجواء، عقب الوقوع في فخ التعادل السلبي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بدون أهداف، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية

ونشر ناصر منسي مهاجم الزمالك، عبر ستوري حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو للجماهير البيضاء، خلال احتفالها من أمام فندق إقامة الفريق بالشماريخ الحمراء، والهتافات التي جاءت:" يا زمالك يا حبي يا عايش جوا قلبي، أسياد أفريقيا الناس عرفونا".

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كما شارك منسي متابعيه بفيديو آخر، خلال رقصه وهو وزملائه من الجماهير المحتشدة أمام فندق الإقامة.

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وكانت المباراة شهدت اشتباكات عنيفة بالأيدي بين جماهير الزمالك، مما أدى إلى تدخل رجال الأمن المتواجدين بالمدرجات.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك فى إياب دور ربع النهائي.