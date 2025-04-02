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"بالشماريخ والهتافات".. جماهير الزمالك تشعل الأجواء مع اللاعبين بعد التعادل مع ستيلينبوش

08:04 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال جماهير الزمالك مع اللاعبين عقب التعادل اليوم 1
  • عرض 7 صورة
    احتفال جماهير الزمالك مع اللاعبين عقب التعادل اليوم 4
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    احتفال جماهير الزمالك مع اللاعبين عقب التعادل اليوم 3
  • عرض 7 صورة
    احتفال جماهير الزمالك مع اللاعبين عقب التعادل اليوم 5
  • عرض 7 صورة
    احتفال جماهير الزمالك مع اللاعبين عقب التعادل اليوم
  • عرض 7 صورة
    احتفال جماهير الزمالك مع اللاعبين عقب التعادل اليوم 2
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كتب - نهى خورشيد

أشعلت جماهير نادي الزمالك الأجواء، عقب الوقوع في فخ التعادل السلبي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بدون أهداف، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية

ونشر ناصر منسي مهاجم الزمالك، عبر ستوري حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو للجماهير البيضاء، خلال احتفالها من أمام فندق إقامة الفريق بالشماريخ الحمراء، والهتافات التي جاءت:" يا زمالك يا حبي يا عايش جوا قلبي، أسياد أفريقيا الناس عرفونا".

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

كما شارك منسي متابعيه بفيديو آخر، خلال رقصه وهو وزملائه من الجماهير المحتشدة أمام فندق الإقامة.

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

وكانت المباراة شهدت اشتباكات عنيفة بالأيدي بين جماهير الزمالك، مما أدى إلى تدخل رجال الأمن المتواجدين بالمدرجات.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك فى إياب دور ربع النهائي.

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جماهير نادي الزمالك ستيلينبوش الجنوب أفريقي كأس الكونفدرالية ناصر منسي
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