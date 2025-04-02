مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة ليستر في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أعلن مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل قيادة النجم المصري، عمر مروش، لخط هجوم السيتي بعد تأكد إصابة إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليستر

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيس - روبن دياز - جفارديول - نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس - جوندوجان - سافينيو.

خط الهجوم: جريليش - عمر مرموش - جيرمي دوكو.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، ضمن مواجهات الجولة 30 من البريميرليج.

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