رابطة الدوري السعودي تواصل السعي وراء محمد صلاح

كتب - محمد القرش:

تواصل رابطة الدوري السعودي محاولة إقناع النجم المصري، محمد صلاح، بالانضمام إلى أحد أنديتها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس" فإن رابطة الدوري السعودي تأمل في الحصول على موافقة صلاح للانضمام لدوري روشن، لكن لا تريد تكرار فشل تجربة انتقالات 2023.

ويحق للاعب المصري التفاوض مع أي فريق خلال الفترة الحالية، حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2024/25 الجاري.

وكان قد كشف مصدر "لمصراوي" أن إدارة ليفربول فتحت باب المفاوضات مع رامي عباس وكيل محمد صلاح، لتجديد تعاقد النجم المصري مع ليفربول خلال الفترة الحالية.

واختتم المصدر أن المفاوضات بين ليفربول و رامي عباس وكيل صلاح، هذه المرة متقدمة بخلاف أي وقت مضى، كذلك العرض الذي تم تقديمه أعلى من أي عرض قُدم للاعب قبل ذلك.

يُذكر أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضا رسميا لضم محمد صلاح في انتقالات عام 2023 بلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، لكن تم رفضه.