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هدف المصري الأول في شباك سيمبا بربع نهائي الكونفدرالية (فيديو)

07:08 م الأربعاء 02 أبريل 2025

عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيد

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كتب - نهى خورشيد

نجح الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام سيمبا التنزاني، خلال المباراة التي تجمع بينهما على استاد السويس الجديد، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل دغموم هدف المصري في الدقيقة 16 من الشوط الأول، بعد تمريرة أرضية متقنة من يوسف الجوهري في وسط الملعب، ليستلمها النجم الجزائري ويطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس سيمبا من التصدي لها، لتسكن الكرة الشباك.

وبدأ الفريق البورسعيدي اللقاء بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: عمرو سعداوي، خالد صبحي، باهر المحمدي، أحمد عيد.

في خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، يوسف الجوهري، دغموم.

في خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

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الجزائري عبد الرحيم دغموم المصري البورسعيدي سيمبا التنزاني استاد السويس الجديد كأس الكونفدرالية
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