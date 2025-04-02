أول تعليق من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية

كتب - نهى خورشيد

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، أن تعادل فريقه أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بدون أهداف في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، يعد نتيجة مقبولة، مشددًا على ثقته في قدرة فريقه على حسم التأهل في لقاء الإياب بالقاهرة.

وقال بيسيرو في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة: "قدمنا أداءً دفاعياً جيدًا، لكن كان يجب أن نكون أكثر فاعلية هجومية على المرمى، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تحسناً".

وأضاف :"لدينا قائمة قوية تضم 26 لاعباً، وكل منهم يجب أن يكون جاهزًا لتعويض أي غيابات".

وواصل مدرب الأبيض:" هدفنا تطوير الأداء الهجومي في الإياب لتحقيق الفوز".

ويستضيف الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره ستيلينبوش، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.