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سر زيارة موسيماني لفريق ستيلينبوش قبل موقعته مع الزمالك

06:32 م الأربعاء 02 أبريل 2025

زيارة موسيماني

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كتب - نهى خورشيد

زار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، فريق ستيلينبوش قبل موقعتهم أمام الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية.

ونشر نادي ستيلينبوش عبر منصاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزيارة موسيماني مع تعليق:"زارنا اليوم ضيفٌ مميز.. قدّم المدرب بيتسو موسيماني، الفائز بثلاث ألقاب دوري أبطال أفريقيا، بعض التشجيع للفريق قبل مباراتنا ضد الزمالك".

وسقط الفارس الأبيض في فخ التعادل السلبي أمام نظيره ستيلينبوش، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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موسيماني الأهلي ستيلينبوش الزمالك كأس الكونفدرالية
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