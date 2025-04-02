تشكيل المصري أمام سيمبا التنزاني في الكونفدرالية

كتب - نهى خورشيد

كشف أنيس بوجلبان، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة سيمبا التنزاني، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب السويس الجديد.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: عمرو سعداوي، خالد صبحي، باهر المحمدي، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، يوسف الجوهري، دغموم.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن.

فيما ضمت دكة البدلاء كلاً من: محمود حمدي، محمد هاشم، حسين فيصل، حسن علي، ميدو جابر، سامادو، كريم العراقي، كريم بامبو، جون إيبوكا.