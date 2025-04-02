موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع ستيلينبوش

كتب - نهى خورشيد



يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لاستكمال مشواره في بطولة كأس الرابطة، عندما يلتقي بنظيره مودرن سبورت ضمن دور المجموعات من عمر البطولة.



وسقط الفارس الأبيض في فخ التعادل السلبي أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



موعد مباراة الزمالك المقبلة



ويواجه الأبيض نظيره مودرن سبورت يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل المقبل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس الرابطة برصيد نقطة واحدة من مواجهتين، فيما يتصدر بتروجيت الترتيب برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة من 3 مباريات.





