"رغم الظلم التحكيمي".. تعليق ناري من ميدو على تعادل الزمالك مع ستيلينبوش
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كتب - محمد القرش:
علق عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أحمد حسام ميدو، على تعادل الزمالك مع ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع".
وأضاف: "الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب، وإن شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في الكونفدرالية الإفريقية".
واختتم: "البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي الزمالك أولًا".
رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع #الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب وان شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في #الكونفدرالية_الإفريقية البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي…
— Mido (@midoahm) April 2, 2025
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