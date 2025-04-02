"رغم الظلم التحكيمي".. تعليق ناري من ميدو على تعادل الزمالك مع ستيلينبوش

كتب - محمد القرش:

علق عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أحمد حسام ميدو، على تعادل الزمالك مع ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع".

وأضاف: "الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب، وإن شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في الكونفدرالية الإفريقية".

واختتم: "البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي الزمالك أولًا".

رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع #الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب وان شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في #الكونفدرالية_الإفريقية البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي… — Mido (@midoahm) April 2, 2025

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