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"رغم الظلم التحكيمي".. تعليق ناري من ميدو على تعادل الزمالك مع ستيلينبوش

05:16 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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كتب - محمد القرش:

علق عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أحمد حسام ميدو، على تعادل الزمالك مع ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رغم الغيابات المهمة والظلم التحكيمي الواضح للجميع".

وأضاف: "الزمالك ينجح في الخروج بالتعادل من جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب، وإن شاء الله بدعم جمهورنا في ملعبنا ورجولة لاعبينا سنكون أحد أطراف المربع الذهبي في الكونفدرالية الإفريقية".

واختتم: "البطولة التي نسعى للفوز بها للمرة الثانية على التوالي الزمالك أولًا".

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