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اشتباكات بين جماهير الزمالك وتدخل الأمن (فيديو)

04:18 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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    اشتباكات بين جماهير الزمالك وستيلينبوش _Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

اندلعت اشتباكات بين جماهير الزمالك، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا، في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "إكس"، مقطع فيديو، يظهر فيه الاشتباكات بين جماهير الزمالك، وتدخل الأمن لفض الاشتباك بينهما.

ويسيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل.

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اشتباكات بين جماهير الزمالك وستيلينبوش الزمالك وستيلينبوش مباراة الزمالك وستيلينبوش الكونفدرالية الأفريقية
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