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مطالب بالحبس 4 سنوات ومبلغ ضخم..كواليس محاكمة أنشيلوتي في تهمتي التهرب والاحتيال

03:37 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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    كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد2_Easy-Resize.com
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    كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد_Easy-Resize.com
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    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 11 صورة
    كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد1_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 11 صورة
    كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
  • عرض 11 صورة
    كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
  • عرض 11 صورة
    كارلو أنشيلوتي
  • عرض 11 صورة
    كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
  • عرض 11 صورة
    كارلو أنشيلوتي وتوني كروس
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كتبت-هند عواد:

خضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، للمحاكمة منذ قليل، بشأن اتهامه في التهرب والاحتيال من الضرائب عامي 2015 و 2018.

وكشف صحيفة "ماركا" الإسبانية، كواليس التحقيق مع كارلو أنشيلوتي، وذكرت أن مكتب المدعي العام طلب الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر بتهمة الاحتيال بما يزيد قليلاً عن مليون يورو.

وقال مدرب ريال مدريد، إنه لم يفكر مطلقا في الاحتيال على الخزانة العامة، وأن النادي أو مستشاريه لم يحذروه من وجود أي خطأ، وأنه من جانبه كان يتفاوض فقط على راتبه الصافي، قائلا: "كل ما يهمني هو تحصيل صافي الراتب البالغ ستة ملايين لمدة ثلاث سنوات، ولم أشعر قط بوجود أي خطأ، ولم أتلق أي إخطار بأن النيابة العامة تحقق معي".

وأوضح أنشيلوتي: "ريال مدريد هو من عرض علي الحصول على جزء من راتبي، وتحديداً 15% ، من خلال نقل حقوق الصور، في ذلك الوقت، كان جميع لاعبي كرة القدم يحصلون على ذلك، حتى المدرب السابق مورينيو ، كان لديه نفس الهيكل، بدا لي من الطبيعي تماماً أن أقبل ذلك، كنت مهتما فقط بتحصيل ستة ملايين صافي لمدة ثلاث سنوات، ولم أكن أدرك أبدا أن هناك خطأ ، ولم أتلق أي اتصال يفيد بأن مكتب المدعي العام يحقق معي".

خلال جلسة الاستماع، سُئل أيضًا عن سبب اقتراح ريال مدريد لهذه الصيغة، وقال: "ربما كان ذلك بمثابة ميزة ضريبية، لا أعلم. كنت مهتمًا بالحصول على المبلغ الصافي".

وعلى وجه التحديد، يواجه أنشيلوتي اتهامات بالاحتيال على الخزانة العامة بمبلغ 1,062,079 يورو في العامين الماليين 2014 (386,361 يورو) و2015 (675,718 يورو) خلال فترة ولايته الأولى كمدرب لريال مدريد.

وبحسب النيابة العامة، كان يتعين على هيئة الضرائب تحصيل الدين الضريبي من خلال الحجز، فضلاً عن رسوم إضافية قدرها 243,593 يورو و47,298 يورو أخرى كفوائد، وبالإضافة إلى العقوبة المذكورة، يطالب الادعاء العام أنشيلوتي بدفع غرامات تصل قيمتها الإجمالية إلى 3,186,237 يورو.

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كارلو أنشيلوتي محاكمة كارلو أنشيلوتي التحقيق مع كارلو أنشيلوتي ريال مدريد
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