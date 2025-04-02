متى يكون أقرب وقت يمكن لليفربول أن يفوز بالدوري الإنجليزي؟

كتبت-هند عواد:

قبل يوم 22 فبراير، كان لاعبو أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا يتطلعون إلى تقليص الفارق مع ليفربول إلى 5 نقاط، عن طريق فوزهم على وست هام واستغلال تعثر الريدز في مباراتين من آخر 3 مواجهات في الدوري الإنجليزي.

إلا أن الهزيمة من وست هام يونايتد، فاجئت أرسنال، خاصة مع فوز ليفربول على مانشستر سيتي، ليقترب أكثر من اللقب.

ومع انطلاق الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، بدأت المنافس الفعلية، بفارق 9 نقاط، مع احتمالية توسيعه إلى 10 أو 12 نقطة في حالة فوز ليفربول المتصدر على إيفرتون مساء اليوم.

متى يستطيع ليفربول الفوز باللقب؟

يملك ليفربول 70 نقطة، لذا فإن فريق سلوت يدرك أنه سيضمن لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز وثاني لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز طالما حصل على 16 نقطة من مبارياته التسع الأخيرة، بغض النظر عما ستفعله آرسنال.

ويستعد ليفربول لسلسلة من المباريات المقبلة التي قد تؤدي إلى بعض المفاجآت غير المتوقعة، إذ أنه يستضيف الريدز إيفرتون على أرضه في ديربي ميرسيسايد اليوم الأربعاء، يليه رحلة إلى فولهام.

وقد تُشكّل هاتان المباراتان تحديًا للفريق، حيث تعادل في أولى مبارياته ضدهما في وقت سابق من هذا الموسم.

يستضيف ليفربول توتنهام في 27 أبريل؛ وستكون هذه مباراته الخامسة من الآن، لذا، إذا فازوا بجميع مبارياتهم الأربع حتى تلك اللحظة، فإن الفوز على توتنهام سيرفع رصيد الريدز إلى 85 نقطة.

وإذا افترضنا جدلاً أن آرسنال سيفوز بمبارياته الخمس المقبلة أيضاً، فإن ليفربول سيظل بحاجة إلى نقطة إضافية للوصول إلى الرقم السحري 86، هذا سيجعل رحلة الريدز إلى تشيلسي المباراة التي قد تنتهي بالتعادل، مسرحا لتتويج الفريق باللقب.

متى يكون أقرب وقت يمكن لليفربول أن يفوز باللقب؟

إذا واصل ليفربول الفوز، فإن "سباق اللقب" لن يمتد إلا إلى شهر مايو، إذا نجح آرسنال أيضا في تحقيق سلسلة من الانتصارات.

لذا، في الوقت الحالي، هناك 16 نقطة بين ليفربول واللقب، ولكن من الواضح أن أي نقاط يفقدها آرسنال ستساهم أيضًا في تقليص هذه الفجوة بين الريدز وأرسنال، على سبيل المثال، إذا خسر أرسنال مبارياته الثلاث المقبلة، فلن يحتاج ليفربول سوى إلى سبع نقاط أخرى.

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