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15 صورة ترصد اعتراض ثنائي الأهلي على حكم مباراة الهلال السوداني

01:22 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والهلال
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كتب - محمد الميموني:

شهدت مباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني أمس الثلاثاء انفعال محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي و محمد الشناوي قائد الفريق بعد انتهاء مباراتهم أمام الهلال السوادني على مع حكم اللقاء محمد الحاج.

وشهدت الدقيقة 87 من مباراة الأهلي والهلال السوداني دفع الحكم التشادي محمد الحاج للاعب الأهلي محمد هاني.

وفاز الأهلي على نظيره الهلال السوداني، بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء.

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مباراة الهلال السوداني مباراة الأهلي محمد الحاج محمد هاني
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