موعد مباراة المصري وسيمبا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يواجه المصري البورسعيدي نظيره سيمبا التنزاني اليوم الأربعاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على ستاد السويس الجديد وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت HD5.

وصعد فريق المصري البورسعيدي إلى دور ربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط من فوزين، وثلاث تعادلات، وخسارة.

وحقق بطل تنزانيا الفوز في مرحلة المجموعات في أربع مباريات مقابل تعادل وخسارة وحيدة ليصعد متصدرًا لمجموعته برصيد 13 نقطة.