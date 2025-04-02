مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

ستيلينبوش

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

سيمبا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
21:00

ايفرتون

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
21:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة المصري وسيمبا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

01:10 م الأربعاء 02 أبريل 2025

كأس الكونفدرالية الإفريقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يواجه المصري البورسعيدي نظيره سيمبا التنزاني اليوم الأربعاء ضمن منافسات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء على ستاد السويس الجديد وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت HD5.

وصعد فريق المصري البورسعيدي إلى دور ربع النهائي بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط من فوزين، وثلاث تعادلات، وخسارة.

وحقق بطل تنزانيا الفوز في مرحلة المجموعات في أربع مباريات مقابل تعادل وخسارة وحيدة ليصعد متصدرًا لمجموعته برصيد 13 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الكونفدرالية الإفريقية مباراة المصري وسيمبا فريق المصري البورسعيدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تغير جديد في الطقس خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد: أجواء مائلة للحرارة