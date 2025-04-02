لا مجال للرجوع للخلف.. أرني سلون يتحدث عن مواجهة إيفرتون

كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مواجهة إيفرتون المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي التركيز على ما مضى.

وقال أرني سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "بدو الأمر كما لو كان هناك وقت طويل منذ أن لعبنا آخر مباراة على أرضنا في الدوري، لذا نأمل أن يزيد الانتظار من الشعور بالترقب لواحدة من أكبر مباريات الموسم دائمًا، دون الخوض كثيرا في كل ما حدث قبل فترة التوقف الدولي، فمن الواضح أن نتيجتين مهمتين جاءتا ضدنا في دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو".

وأضاف: "في كل مرة، نهنئ خصومنا، مدركين أن علينا استغلال شعورنا بخيبة الأمل بطريقة إيجابية - بدءًا من الليلة، لقد تبقى لنا الآن تسع مباريات متبقية من موسم قدم فيه اللاعبون والجهاز الفني والجماهير أداءً رائعًا، ومع ذلك، لا يزال أمامنا الكثير لنلعبه، الوضع الذي نعيشه هو ما كنا نتمناه جميعًا عندما بدأنا مشوارنا في إبسويتش تاون في أغسطس الماضي، لذا علينا الآن أن نستغله على أكمل وجه. هذا يعني التركيز على أنفسنا ونتائجنا، وعدم الانشغال بأي شيء آخر، والوصول إلى المستويات المطلوبة في كل مباراة نخوضها".

وأوضح: "قلت قبل الاستراحة إن زيادة ميزتنا في صدارة جدول الترتيب أمر إيجابي للغاية، ولكن في الوقت نفسه ندرك جميعًا أن هذا النوع من التقدم من المرجح دائمًا أن يتقلب، خاصة في دوري تنافسي مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، بالطبع، أثبت منافسو الليلة ذلك، حيث يُقدم إيفرتون أداءً رائعًا ويحقق نتائج ممتازة منذ عودة ديفيد مويس. أود أن أرحب بديفيد وجهازه الفني ولاعبي وجماهير إيفرتون في أنفيلد، مدركين أنهم سيأتون لتقديم أداء قوي، كما فعلوا في جوديسون بارك في فبراير الماضي".

وواصل: "كانت تلك أول تجربة لي في ديربي ميرسيسايد، وكانت مناسبة مميزة. أعلم أن أجواء تلك الليلة زادت من روعتها كونها آخر مباراة ديربي تُقام على ملعب جوديسون، لكنني آمل أن الظروف المحيطة بهذه المباراة، والفرص التي قد تُتاح لنا من خلال نتيجة إيجابية، ستُبرز أنفيلد في أبهى صوره، لأننا نعلم ما يمكن أن يكون عليه ملعب أنفيلد والفارق الهائل الذي يمكن أن يُحدثه، فمن الطبيعي أن نرغب في أن يكون كذلك دائمًا. ربما يكون هذا غير واقعي، ولكن يجب أن يكون طموحنا دائمًا داخل الملعب وخارجه، مدركين أنه كلما اقتربنا من أعلى مستوياتنا، زادت فرص نجاحنا".

واختتم سلوت: "كان الأمر مضحكا قبل الاستراحة لأنني سُئلت في مناسبات عديدة عن المباراة الأكثر أهمية لأننا كنا لا نزال نشارك في ثلاث مسابقات، لكن إجابتي كانت دائمًا هي نفسها - المباراة التالية هي الأكثر أهمية، أعتقد أن البعض لم يصدقني، لكنها كانت وما زالت حقيقةً. علينا أن نركز بشدة. لا مجال للتطلع إلى الأمام، ولا للرجوع إلى الخلف، المهم هو اللحظة الراهنة، المباراة القادمة هي الأهم. ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون. علينا أن نبذل قصارى جهدنا في هذه المباراة، ثم ننتقل إلى ما يلي، إذا فعلنا ذلك بهذه الطريقة - وهو أمر غير قابل للتفاوض على الإطلاق - فسوف نرى إلى أين سيقودنا ذلك".

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